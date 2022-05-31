Подростковая поножовщина в Тбилиси: задержан подозреваемый в попытке умышленного убийства

31 мая. 12:48

В Тбилиси задержан 16-летний подросток, обвиняемый в попытке умышленного убийства еще одного несовершеннолетнего, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.

ЧП случилось накануне в Самгорском районе столицы. СМИ пишут, что подростки вступили в конфликт в школе, драка продолжилась у одного из жилых домов, в ней участвовали около 15 человек. Был ранен один из подростков, его госпитализировали в тяжелом состоянии с большой кровопотерей.

В МВД уточнили, что обвиняемый холодным оружием нанес ранения ровеснику и сбежал, его задержали по горячим следам через несколько часов, пишет Sputnik Грузия.

Идет следствие по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная в отношении несовершеннолетнего". Санкция по ней - заключение на срок от 13 до 17 лет.