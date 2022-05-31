МИД ИРИ: США сами затягивают венские переговоры с Ираном

31 мая. 12:46

Пауза в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) произошла из-за того, что США оставили инициативы Ирана и Европы без ответа, - заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Высказывания некоторых американских официальных лиц нам не важны. Важны те сообщения, которые приходят и уходят по традиционным каналам между нами и Соединенными Штатами, и Иран представил свои инициативы через этот канал", - отметил дипломат, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Если США примут политическое решение и объявят об этом, переговоры не только не зайдут в тупик, но это позволит доработать оставшийся процент соглашения, - добавил Хатибзаде.