Праздник для детей-предпринимателей проведут в Тбилиси

31 мая. 12:38

День детей-предпринимателей пройдет в торговом центре "Карвасла" в Тбилиси 1 июня. Об этом рассказали организаторы.

Юные участники представят различные проекты - роботов, лего-роботов, модели многофункционального дома и т.д.

Гости мероприятия также смогут принять участие в процессе - собирать модели и новые конструкции.

Помимо этого, детей ожидают развлекательные мероприятия: перед ними предстанут любимые сказочные герои, они смогут создавать фигуры из шариков, будет доступен аквагрим.

Посещение мероприятий свободное, передает Sputnik Грузия.