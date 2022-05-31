Российский McDonald's зарегистрирует три новых бренда

31 мая. 12:38

В Роспатент поступили заявки для регистрации новых брендов от бывшей компании McDonald's.

Компания хочет создать бренды "Точно он", "Это он" и "Компас". Ранее российский экс-McDonald's уже подал заявки на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

Согласно данным Роспатента, новые товарные знаки будут относиться к международной классификации товаров и услуг, под брендами можно будет производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.

Под тремя новыми брендами "Точно он", "Это он", "Компас" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос.

McDonald's продает российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, он будет управлять ресторанами под новым брендом.