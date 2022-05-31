Фантомное кубанское предприятие продавало несуществующее молоко

31 мая. 12:26

Специалисты Россельхознадзора выявили в Краснодаре фантомное предприятие по производству сухого молока, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Мониторинг инспекторами Россельхознадзора информационной системы "Меркурий" показал, что на площадке краснодарского предпринимателя якобы процветает площадка по обороту сухого молока, которая в апреле оформила четыре производственных ветеринарно-сопроводительных документа на 19 т сухого обезжиренного молока, при этом входящих документов не оформлялось, а значит сырье для производства сухого молока не поступало, - передает "АиФ-Юг".

Документы были оформлены в адрес площадки во Владимирской области, которая в последствии была исключена из компоненты "Цербер" ФГИС ВетИс.

Сейчас регистрация краснодарского предпринимателя аннулирована, в дальнейшем она будет исключена из компоненты "Цербер".