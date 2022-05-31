Смертельное ДТП произошло в Крымском районе

31 мая. 12:23

В хуторе Новоукраинском Крымского района Краснодарского края накануне произошло ДТП, в нем погиб один человек.

На дороге столкнулись два ВАЗа, один управлял пенсионер, другим - 19-летний молодой человек. По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-21070 ехал по второстепенной дороге, он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21103 под управлением 19-летнего водителя.

В результате столкновения до приезда медиков скончался водитель "семерки", также пострадал 8-летний ребенок, находившийся в автомобиле. Во втором ВАЗе пострадали водитель и три пассажира, двое из которых - 17-летние студенты.