Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили будущее Южного Кавказа

31 мая. 12:10

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ход реализации договоренностей по Карабаху и торгово-экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля

"Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций", - сказано в сообщении.

Также Ильхам Алиев рассказал Владимиру Путину о состоявшейся встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, руководители стран затронули актуальные аспекты сотрудничества в торгово-экономической сфере и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление двустороннего стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов визита Ильхама Алиева в Москву в феврале 2022 года.

В заключение стороны договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.