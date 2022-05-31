С Эльбруса спустили застрявший на горе вертолет

31 мая. 12:03

Кабардино-балкарским спасателям совместно с представителями компании Heliaction, специализирующейся на горных полетах, удалось спустить с восточной вершины Эльбруса вертолет, севший туда 22 мая и застрявший в горах, - рассказал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.

"Сегодня рано утром полностью спустили вертолет. В работах принимали участие шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, а также пилоты, механики, инженеры компании Heliaction. Вертолет полностью разобрали по частям, спустили. Транспортировкой в Ставропольский край, наверное, займутся уже завтра, сейчас он у нас на площадке", - цитирует собеседника ТАСС.

Повреждений у спущенного с вершины вертолета практически нет – его спускали при хорошей погоде, в работах также был задействован второй вертолет. Как рассказал ранее пилот вертолета компании Heliaction Александр Давыдов, самопроизвольное выключение двигателя вертолета с туристами, по всей вероятности, произошло при его приземлении на восточной вершине Эльбруса.

Напомним, вечером 22 мая на одну из вершин Эльбруса сел вертолет с тремя пассажирами из Челябинска и пилотом, но вновь завести вертолет они не смогли и запросили помощи спасателей. Проведение поисков сильно осложняли шквалистый ветер, пурга и холод, однако спасателям удалось спустить группу туристов на поляну Азау.