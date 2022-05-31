В Болгарии назвали решение ЕС по эмбарго на нефть из России "цирком"

31 мая. 11:56

Обозреватели болгарского издания "Факти" слишком низко оценили заявление ЕС о введении частичного эмбарго на российскую нефть, которое коснется морских поставок. Многие спрогнозировали еще более масштабные проблемы с топливом.

"Цирк. Мне одному кажется, что ЕС - сборище идиотов?" - задался вопросом один из читателей.

Далее другой комментатор предрек резкий рост цен на топливо, вместе с ними и на все товары. "Мои поздравления, ЕС", - с сарказмом ответил он.

Еще один пользователь отметил, что поскольку нефть в Болгарию поставляется не танкерами, то страна может оказаться на грани катастрофы с более высокими ценами и умирающей экономикой.

Читатель под ником Даката считает, что простые жители отданы на откуп "глупых" чиновников. "Теперь осталось напечатать несколько миллиардов евро, на которые толстяки-западники смогут купить нефть у арабских стран, еще больше подняв ее цену и таким образом обманув все нищие страны и народы Азии и Африки. Обанкротить их, а затем привнести гиперинфляцию к нам", - написал он.

Пользователь "Горски" уверен, что в связи с ростом цен на нефть Россия заработает еще больше при небольшой продаже. "Поздравляю с новыми ценами на топливо", - выразился читатель.

"К черту лицемеров, к черту эмбарго. Значит, нефть на танкерах вы не хотите, а в трубопроводах приветствуете? Ну введет Путин ответные санкции, только кран поверни. Какие же безмозглые существа нами управляют или думают, что управляют", - заключили читатели.