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Правительство РФ издало постановление о субсидиях для туроператоров

Правительство РФ издало постановление о субсидиях для туроператоров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях для туроператоров на возмещение затрат по вывозу туристов из-за границы, которое понадобилось после закрытия рядом стран воздушного пространства для самолетов из РФ. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартерных рейсов, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса", - сказано в нем.

В правительстве отметили, что из резервного фонда на компенсацию затрат туроператоров на вывоз туристов уже направлено 6 млрд рублей. Новое постановление поможет поддержать туристическую отрасль, понесшую ущерб от недружественных действий других стран.

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