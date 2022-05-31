Депутатов-"прогульщиков" изгонят из парламента Армении?

31 мая. 11:43

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян собирается обратиться в парламентский совет с просьбой отнять мандаты у оппозиционных депутатов.

"Я настроен обратиться по этому вопросу в совет парламента, потому что нельзя приходить на заседания когда захочется, и пропускать их по своему хотению. Ряд конкретных депутатов уже давно перешли рамки дозволенного", - цитирует политика ТАСС.

Напомним, уже месяц в Армении идут масштабные акции протеста оппозиции, в них участвуют националистические блок "Армения" и Республиканская партия, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина".