СМИ: на Дону заключенный совершил побег из колонии

31 мая. 11:41

Три дня назад в Ростовской области из колонии-поселения совершил побег заключенный, - стало известно сегодня, пишет Donday.ru.

По данным Telegram-канала Don Mash, 36-летний Сергей Богдаренко сбежал из тюремной больницы в поселке Садковском Веселовского района области, когда осужденных привезли на флюорографию. Пока все они проходили процедуры, Богдаренко незаметно покинул медучреждение, теперь его разыскивают полицейские, - передает "АиФ-Ростов".

Мужчина отбывал срок за нарушение правил ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью, и до выхода на свободу ему оставалось около шести месяцев. Теперь ему грозит дополнительный срок до четырех лет тюрьмы по статье "Побег из места лишения свободы".

Официальная информация по этому инциденту поступит позже, - сообщили в пресс-службе ФСИН по Ростовской области.