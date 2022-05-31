В Следственном комитете Армении рассказали о задержанных во время массовых беспорядков накануне

31 мая. 11:34

Восемь человек были задержаны в рамках уголовного дела, открытого по факту массовых беспорядков перед правительственным зданием № 3 в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Накануне оппозиционеры организовали очередной митинг на площади Франции, после него шествие направились к правительственному зданию. Депутаты от оппозиции попытались зайти внутрь, но охрана сообщила, что министры не могут их принять.

Как установило следствие, тогда организаторы митинга попытались прорвать полицейское оцепление и зайти внутрь, а также устроили массовые беспорядки, причем несколько демонстрантов прорвали полицейский кордон, разбили двери и окна и попали в вестибюль.

Затем организаторы акции объявили, что якобы уходят, но на самом деле таким образом они пытались отвлечь полицию, чтобы еще раз войти в здание. Попытка не увенчалась успехом - они вновь столкнулись с полицейским кордоном, передает Sputnik Армения.

В результате более десяти правоохранителей получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 и 2 ст.225 ( Массовые беспорядки) УК Армении. Предварительное следствие продолжается.