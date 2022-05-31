В России за сутки выявили 3,5 тыс случаев коронавируса, госпитализировали 2,5 тыс человек

31 мая. 11:32

За минувшие сутки в России выявили 3 526 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 190, в Санкт-Петербурге - 248, в Подмосковье - 133. В Краснодарском крае - 19, в Ставропольском крае - 8, в Крыму - 28, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 0, в Чечне - 15, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 331 363.

Госпитализирован за сутки 2536 человек, это на 184,6% больше, чем накануне. Выздоровели - 5 486 пациентов, за все время - 17 739 356.

Умерли за сутки 88 человек, с начала пандемии - 379 117.