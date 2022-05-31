Турция ждет с визитом Лаврова

31 мая. 11:29

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова, его приезд должен состояться 8 июня.

"Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня", - сказал он в интервью изданию "Анадолу".

Он отметил, что министра будет сопровождать и военная делегация, которая встретится с соответствующими турецкими ведомствами. По его словам, стороны обсудят открытие коридора безопасности в Черном море, в том числе вопрос транспортировки судов с зерном.

Помимо этого, Чавушоглу еще раз подтвердил намерения Турции не присоединяться к анктироссийским санкциям. Он подчеркнул, что ограничения против России коснулись и Турции, при этом позицию Анкары в этом вопросе понимают.

"Ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас", - добавил министр.