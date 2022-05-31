Патриарх Кирилл может попасть под санкции ЕС

31 мая. 11:22

Евросоюз может ввести в рамках очередного пакета антироссийский санкций индивидуальные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, об этом во вторник сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно", - заявил Боррель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Известно, что шестой пакет санкций будет включать введение частичного нефтяного эмбарго против России, отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.