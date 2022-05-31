Кредит на отпуск понадобится каждому пятому россиянину

31 мая. 11:18

Почти 20% россиян планируют взять кредит на отпуск, свидетельствуют результаты опроса сервиса Зарплата.ру.

Согласно исследованию, кредит на отпуск хотят взять 19% россиян, еще 33% сограждан не исключают такую возможность. Меньше половины (48%) не намерены брать кредит, чтобы поехать в отпуск.

Чаще всего идея отдохнуть в кредит привлекает людей 25-44 лет. Размер кредита на отпуск составит 50-100 тыс рублей у 36% опрошенных, 100-150 тыс рублей - 28%, 25-50 тыс рублей - 20%.

Чаще всего использовать на отдых россияне планируют средства с кредитной карты - 55%, банковский кредит наличными - 31%, еще 10% россиян займут деньги у знакомых или друзей, чтобы отдохнуть.

Опрос был проведен 23-30 мая среди 2 060 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет.