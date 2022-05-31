Постпред Ирана в Вене раскритиковал доклад МАГАТЭ

31 мая. 11:02

Новый доклад генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не отражает широкое сотрудничество организации с Ираном, - заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Мохаммад Реза Гаеби.

"Исламская Республика Иран неоднократно заявляла протест должностным лицам МАГАТЭ в связи с разглашением подробной информации о своей ядерной деятельности, исходя из важности соблюдения принципа конфиденциальности, но Агентство не обратило серьезного внимания на этот вопрос", - заявил иранский дипломат, передает иранское новостное агентство ИРНА.

Первый доклад МАГАТЭ об осуществлении Соглашения о всеобъемлющих гарантиях в ИРИ был посвящен процессу переговоров по оставшимся вопросам гарантий между Тегераном и МАГАТЭ на основе дорожной карты, достигнутой в совместном заявлении Генерального директора МАГАТЭ и вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) от 5 марта 2022 года. И несмотря на то, что Иран с самого начала полагал, что обвинения против страны основаны на сфабрикованной информации, выразил готовность к техническому сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать свою добрую волю и опровергнуть утверждения и обвинения, - заявил он, добавив, что Иран попытался достичь договоренности с МАГАТЭ о вступлении в переговорный процесс с целью окончательного урегулирования этих претензий.

Однако в докладе генерального директора МАГАТЭ речь не идет о широком сотрудничестве Ирана с агентством, это именно то, что генеральный директор сказал в Европейском парламенте перед третьим раундом технических переговоров, - отметил он.

"К сожалению, этот доклад пренебрегает подробными техническими аргументами, выдвинутыми иранской стороной, и называет их необоснованными. Доклад по-прежнему опирается на заранее определенные предположения МАГАТЭ и, соответственно, представляет одностороннее заключение", - подчеркнул Мохаммад Реза Гаеби.