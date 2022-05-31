Часть Симферополя и Добровской долины на сутки останутся без воды

31 мая. 10:46

Завтра, в первый день лета, юг и юго-восток Симферополя и Добровской долины в Симферопольском районе Крыма останется без воды, - передает пресс-служба ГУП "Вода Крыма".

"Временные неудобства связаны с ремонтными работами, которые будут проводиться в районе Аянского гидроузла с 22:00 1 июня до 20.00 (ориентировочно) 2 июня, будет ограничено холодное водоснабжение", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

В Симферополе ограничения коснутся жителей микрорайона Марьино и прилегающих улиц и переулков, - говорится в сообщении.