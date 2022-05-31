В Сочи откроется памятник Доктору Лизе

31 мая. 10:44

В центре Адлера в День защиты детей 1 июня состоится торжественное открытие памятника в честь Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

Мемориал появится на набережной реки Мзымта недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

"Памятник посвящен не только памяти самой Елизаветы Глинки, но и детям Донбасса, которым она так самоотверженно помогала. Инициативу фонда "Справедливая помощь" поддержали глава Сочи Алексей Копайгородский и горожане", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В церемонии открытия памятника примут участие представители Минобороны РФ, руководство города Сочи, близкие Доктора Лизы, а также 19-летний Сергей Апресян - один из спасенных доктором детей.

"После торжественного открытия памятника состоится закрытая премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Елизавете Глинке", - добавили в пресс-службе курорта.

Елизавета Глинка - врач-реаниматолог, обладательница государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности от президента России Владимира Путина, погибла при крушении самолета 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию с мирной миссией.