Девушка-водитель сбила школьника на "зебре" в Ставрополе

31 мая. 10:37

Школьник попал под машину на пешеходном переходе в Ставрополе, сообщение об аварии опубликовано на сайте ГУ МВД по краю. несовершеннолетний пешеход попал под колеса автомобиля.

По предварительным данным, 23-летняя жительница города, будучи за рулем "Лады", не предоставила преимущество в движении и в результате сбила ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший, 8-летний школьник, с травмой ноги был доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение.

Водитель в момент ДТП была трезва, ее стаж вождения - 3,5 года.

По факту ДТП идет проверка.