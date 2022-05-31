Россияне отказываются от ипотеки

31 мая. 10:36

Выдача жилищных кредитов в России в апреле 2022 года резко упала в 3,2 раза по сравнению с мартом того же года и в 3,4 раза относительно прошлогоднего апреля, сообщает Центробанк РФ.

Так, в апреле банки выдали заемщикам ипотеку на общую сумму 161,6 млрд рублей, при этом в марте объем жилищных кредитов составил 521,3 млрд рублей, а в апреле 2021 года - 551 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке в марте снизилась до минимальных с ноября 2021 года 7,64% после 8,05% в марте и 8,10% в феврале. Средний размер ипотеки в апреле составил 3,27 млн рублей, что на 2,2% выше, чем в марте.