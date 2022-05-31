Акар: Турция готова к операции в Сирии

31 мая. 10:26

Армия Турции готова к началу новой трансграничной операции на севере Сирии, рассказал глава Минобороны республики Хулуси Акар.

"ВС Турции готовы к выполнению любых задач [на севере Сирии]", - цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Министр пообещал, что противодействие запрещенной Рабочей партии Курдистана и т. н. Сирийским силам национальной самообороны, которые власти Турции считают ответвлением РПК, будет вестись до ликвидации последнего террориста.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 мая заявил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии, ее цель - расширение 30-километровой зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции "Источник мира".