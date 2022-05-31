В рухнувшем в ущелье в горах Ингушетии автомобиле погибли два человека

31 мая. 10:22

Минувшей ночью в горном Джейрахском районе Ингушетии в обрыв сорвался легковой автомобиль, есть жертвы и пострадавший, - сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

"В 01:15 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что на автодороге "Джейрах-Алкун" произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что водитель автомобиля не справился с управлением, и машина рухнула в обрыв", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Погибли два человека, еще один пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.