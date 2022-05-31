Казахстан прогнозирует наплыв трудовых мигрантов из России к осени

31 мая. 10:21

В сентябре в Казахстане ожидается увеличение наплыва трудовых мигрантов из России, сообщил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда Ерболат Абулхатин.

Ситуация на рынке труда в республике сейчас стабильна и сопоставима с прошлым годом. В 2022 году поток трудовых мигрантов увеличился на 30%, однако это все еще меньше допандемийных показателей, когда в Казахстан на работу из России приезжали до одного миллиона человек.

"Массового наплыва с сопредельных стран пока не наблюдается. Сейчас переезжают в основном сотрудники сферы IT, финансово-банковские сотрудники. На 1 мая пересекли границу 14 тысяч человек, 9 тысяч человек оформляли документы на работу", - рассказал запред.

Он добавил, что сейчас в Казахстан из России "едут "сливки" рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счет компании".

"Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет", – отметил Абулхатин.