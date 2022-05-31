В Швеции охарактеризовали как конструктивные переговоры с Турцией по заявке в НАТО

31 мая. 10:16

Прошедшие на прошлой неделе переговоры с Анкарой по заявке Стокгольма в НАТО были конструктивными, сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы считаем, что это были хорошие и конструктивные разговоры. Мы продолжим переговоры с Турцией на различных уровнях. Это диалог, который продолжается", - цитирует чиновницу ТАСС.

Комментариев по поводу содержания бесед, сроков и участников следующего раунда премьер не дала, пояснив, что "лучше вести переговоры в переговорной, а не через СМИ". Андерссон заверила, что Стокгольм будет делать то, что принесет самую большую пользу для процесса.