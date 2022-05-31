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Херсонские клубника и огурцы будут въезжать в Россию по спецкоридору

Херсонские клубника и огурцы будут въезжать в Россию по спецкоридору

Власти Крыма откроют на границе с Херсонской областью Украины специальный грузовой коридор для скоропортящихся продуктов, таких как клубника и огурцы, - сообщил представитель херсонской военно-гражданской администрации.

"Делается послабление для грузовых машин, которые едут из Херсонской области в Крым, для того, чтобы их быстрее пропускали", - рассказал он, передает ТАСС.

Это делается для сохранения скоропортящегося товара, поскольку люди везут на продажу скоропортящийся товар, поэтому им создают комфортные условия, - пояснил он.

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