Льготную ипотеку в России могут расширить на апартаменты

31 мая. 10:04

В правительство планируется направить предложение о расширении льготной ипотеки на апартаменты, инициатива содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы "Строительство, урбанистика и ЖКХ" экспертного совета при правительстве РФ, пишут "Известия".

В настоящее время льготная программа в России распространяется только на жилые новостройки.

"Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка", - сообщили изданию в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

При этом апартаменты относятся к нежилым помещениям, если ставить вопрос о распространении на них льготной ипотеки, необходимо будет либо пересматривать базовые социально направленные задачи программы, либо признавать строящиеся апартаменты жильем, отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.