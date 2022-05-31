Травматический пистолет, принадлежавший покойному жителю Назрани, стал поводом для уголовного дела в Ингушетии

31 мая. 9:56

В Назрани изъято незаконное травматическое оружие и боеприпасы к огнестрельному, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В нем говорится, что 19 мая в рамках операции "Оружие" во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли в домовладении у местного жителя 15 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет ТТ "ЯГ 2125", три магазина 5,45 мм к автомату Калашникова и деревянный приклад, также предположительно к АК.

"Полицейские в ходе проверки установили, что изъятое принадлежало покойному жителю этого домовладения, умершему в июле прошлого года", - пояснили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.