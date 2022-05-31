В СКФУ открылся Центр российско-арабской культуры

31 мая. 9:52

На базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) на Старополье заработал Центр российско-арабской культуры, - сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые, которые задействованы в работе центра, будут знакомить представителей партнерских учреждений из стран Лиги арабских государств (ЛАГ) с достижениями российской науки, образования, культуры, искусства, а также работать над укреплением репутации университета на международном уровне", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Планируется, что сотрудники Центра проведут в некоторых арабских странах мастер-классы для учителей и школьников по физике, математике, русскому языку и другие мероприятия.

"С партнерами из стран арабского мира мы уже запланировали ряд мероприятий, направленных на лингвокультурную адаптацию обучающихся из Сирии, Ливана, Иордании и других государств. Также работаем над созданием гуманитарно-просветительских проектов по популяризации и продвижению русского языка", - рассказал ректор вуза Дмитрий Беспалов.

Напомним, обучение в СКФУ проходят около 1,5 тыс. иностранных студентов из 62 стран мира.