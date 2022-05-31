Эрдоган: мы хотим видеть участие Швеции и Финляндии в военных операциях членов НАТО

31 мая. 9:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара ждет от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в НАТО.

По его словам, Турция выступает против вступления этих государств в альянс "во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма". Также он подчеркнул, что Анкара хочет видеть участие Стокгольма и Хельсинки в военных операциях, которые будут проводиться представителями НАТО.

"Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу", - цитирует Эрдогана РИА Новости.