Израиль и ОАЭ заключили соглашение о свободной торговле

Во вторник в Дубае Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о свободной торговле, сообщает государственное израильское радио Kan.
Таможенные пошлины между двумя странами будут отменены на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медицинское оборудование и лекарства, пишет газета The Jerusalem Post.
СМИ сообщают, что это первая подобная договоренность между Израилем и ОАЭ.
Также между двумя государствами уже действуют соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.