Израиль и ОАЭ заключили соглашение о свободной торговле

31 мая. 9:44

Во вторник в Дубае Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о свободной торговле, сообщает государственное израильское радио Kan.

Таможенные пошлины между двумя странами будут отменены на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медицинское оборудование и лекарства, пишет газета The Jerusalem Post.

СМИ сообщают, что это первая подобная договоренность между Израилем и ОАЭ.

Также между двумя государствами уже действуют соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.