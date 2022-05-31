Соцопрос: привитые россияне готовы ревакцинироваться от коронавируса

31 мая. 9:39

Больше половины россиян прошли вакцинацию от коронавируса, и 56% из них готовы сделать прививку повторно, - показало совместное исследование "Росгосстраха" и компании "Инвитро".

"60% россиян подтвердили факт вакцинации от коронавируса, а более половины из них, 56%, готовы ревакцинироваться. Более 79% опрошенных перенесли COVID-19, из них 48% в легкой форме, 10% – в тяжелой", - показал опрос, передает РИА Новости.

В то же время соцопрос показал взаимосвязь между уровнем дохода и желанием вакцинироваться: среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тыс рублей, привились 70%, а среди тех, чей доход меньше 20 тыс рублей, привились лишь 49%.

Социологи полагают, что такая тенденция скорее всего связана с корпоративной политикой компаний: в период пандемии большинство крупных организаций уделяли большое внимание вакцинации сотрудников.