ЕС запретил себе часть российской нефти и не только

31 мая. 10:00

Европейский совет в ходе саммита в Брюсселе принял решение о введении шестого пакета санкций против России и потребовал его скорейшего официального принятия Советом ЕС.

Так, лидеры государств Евросоюза согласились, что новый пакет санкций "будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в страны-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Согласование введения нефтяного эмбарго подтвердил и глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, ЕС отключит и российский Сбербанк от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он в Twitter.

"Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: де-Свифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанк", - отметил Мишель. Также страны Евросоюза запретили три российских государственных СМИ и наложили отдельные санкции на некоторых лиц.

Стоит подчеркнуть, что полного компромисса по данному вопросу среди глав государств-членов ЕС не было.

В заключение глава Евросовета добавил, что это политическое решение, за которым последует техническая процедура. Лишь после ее завершения решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.