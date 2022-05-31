Продажи летних туров в России упали на 20% в 2022 году

31 мая. 9:26

По данным АТОР в этом году россияне купили меньше туров на лето, чем в прошлом - продажи турпакетов в зарубежные страны сократилось на 18-20%, туров по России - на 15-18%.

"В целом по рынку по состоянию на 30 мая количество проданных турпакетов и размещения в зарубежных странах у туроператоров на 01.06 - 31.08.2022 меньше на 18-20%, чем было год назад, в конце мая 2021 года. <…> Спад в равной мере касается и России", - говорится в сообщении.

"На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем по рынку 15-18%", - уточнили в АТОР. Это связано, в том числе, и с закрытием аэропортов Крыма и ряда других аэропортов юга России.

Аналитики выяснили, что около 60-65% всех зарубежных бронирований сегодня приходится на июнь. Глубина бронирования туров по России глубже - на июнь 45% бронирований, на июль - 35%, на август - 25%.

"Свыше 85% всех продаж турпакетов и размещения с заездами на лето 2022 года у туроператоров приходятся на две страны - Турцию и Россию. Они, вероятно, по итогам сезона поделят рынок примерно в равных долях", - заключили в АТОР.