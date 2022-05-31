РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ночное ДТП на трассе "Кавказ" унесло человеческую жизнь

Ночное ДТП на трассе &quot;Кавказ&quot; унесло человеческую жизнь

Минувшей ночью на трассе "Кавказ" в Ингушетии произошла смертельная авария, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

На 580-м километре трассы, в районе кирпичного завода возле Назрани, столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали три человека, их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу Назрани, однако один из пострадавших по пути в лечебное учреждение скончался, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Детей среди участников аварии не было. Причины ДТП предстоит установить правоохранителям, - добавили в ведомстве.

1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version