Ночное ДТП на трассе "Кавказ" унесло человеческую жизнь

31 мая. 9:22

Минувшей ночью на трассе "Кавказ" в Ингушетии произошла смертельная авария, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

На 580-м километре трассы, в районе кирпичного завода возле Назрани, столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали три человека, их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу Назрани, однако один из пострадавших по пути в лечебное учреждение скончался, - передает "АиФ-Ставрополье".

Детей среди участников аварии не было. Причины ДТП предстоит установить правоохранителям, - добавили в ведомстве.