Две машины сбили выбежавшего на дорогу пешехода в Алматы

31 мая. 9:15

Страшное ДТП произошло в Алматы, идет досудебное расследование. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

По словам очевидцев, водитель Nexia Ravon ехал по Момышулы на север. Перед проспектом Рыскулова, напротив микрорайона Нуркент, на проезжую часть неожиданно выбежал пешеход.

Водитель не успел затормозить и на полном ходу сбил мужчину, который отлетел на несколько метров, на соседнюю полосу, и попал под Mazda, ехавшую в попутном направлении.

От полученных травм раненый умер на месте до приезда скорой помощи, сообщает Sputnik Казахстан.

Сейчас назначен ряд экспертиз, изъяты записи с камер уличного видеонаблюдения. Правоохранители устанавливают все детали произошедшей трагедии.