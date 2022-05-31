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Жара придет на Кубань за день до календарного лета

Жара придет на Кубань за день до календарного лета

Уже сегодня на Кубань придет летняя жара, - обещают синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в Краснодаре +28. Днем температура воздуха поднимется до +33, будет солнечно и легкий ветер до 2 м/с, передает портал Юга.ру.

Днем и вечером в отдельных районах южной половины края пройдут кратковременный дождь и гроза, при этом воздух прогреется до 34 градусов тепла.

На Азовском побережье ожидается до 29, а на Черноморье - до 30 тепла. Температура воды держится в районе 16-19, самая теплая вода в Ейске - 21 градус, а самая холодная в Сочи - всего 16 градусов.

В целом первая летняя неделя на Кубани будет жаркой и воздух прогреется на 3-4 градуса выше нормы, - говорится в сообщении синоптиков. 

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