31 мая. 8:57

Херсонская и Запорожская области минувшей ночью перешли на российскую мобильную связь и интернет, - сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Помощь у России в налаживании связи херсонские власти попросили накануне, после того как украинские военные в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи, что привело к масштабной аварии на магистральной сети. Абоненты двух областей остались без мобильной связи, хотя до этого в регионах работали как украинские, так и российские сотовые операторы.

"Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали", - сказал Крючков, цитирует его РИА Новости.

Крымчане в свое время уже сталкивались с подобной ситуацией, когда киевские власти в одночасье без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи, - добавил Крючков.

Теперь жителям освобожденных территорий для устойчивой связи достаточно купить уже поступившие в продажу sim-карты российского оператора.