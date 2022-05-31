Россияне не поддержали закрытие гипермаркетов в выходные

31 мая. 8:43

Половине россиян не понравилась идея по ограничению работы продовольственных гипермаркетов в выходные дни, чтобы создать стимул для развития фермерских рынков, - показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Каждый второй опрошенный не поддержал эту инициативу, причем 24% заявили, что скорее не поддерживают, 26% совсем не поддерживают. Полностью поддержали инициативу лишь 19% россиян, скорее поддерживают 24%. Затруднились с ответом 7% респондентов, - передает РИА Новости.

Согласно опросу, 33% опрошенных россиян посещают гипермаркеты раз в месяц, 30% - несколько раз в неделю, 13% - несколько раз в год или реже, 17% гипермаркеты не посещают, а 7% ходят туда ежедневно.

А вот фермерские рынки посещают несколько раз в неделю 13% россиян, 28% ходят туда несколько раз в месяц, 19% респондентов посещают их несколько раз в год и реже, и лишь 1% населения закупается на фермерских рынках ежедневно, а 39% не посещают их вовсе.

Наибольшим спросом у населения на фермерских рынках пользуются овощи и фрукты (67%), а также мясо и птица (61%). Также респонденты закупаются молочной продукцией (49%), мясной гастрономией (42%), рыбой и рыбной продукцией (39%), бакалеей (22%) и хлебом (21%).