Решение ЕС подтолкнет Россию к поиску других импортеров нефти

31 мая. 8:28

На фоне договоренности лидеров стран ЕС о частичном запрете импорта российской нефти Россия найдет для нее других покупателей, - заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Очень быстрая смена мышления указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы стран ЕС согласовали введение эмбарго на импорт двух третей российской нефти, отметив, что эмбарго не будет распространяться на поставки по нефтепроводу, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует сократить импорт российской нефти на 90%.