СМИ: Салливан снова уговаривал Калына пустить в НАТО Швецию и Финляндию

31 мая. 8:14

Пресс-служба Белого дома сообщила, что минувшей ночью помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, - пишет газета "Известия".

"Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции с Финляндией и Швецией, направленным на то, чтобы разрешить беспокоящие вопросы относительно их заявок на членство в НАТО, которое США решительно поддерживают", — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не даст свое согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если в этих странах продолжат игнорировать турецкие озабоченности по поводу терроризма.

Напомним, 18 мая Финляндия вместе со Швецией подали официальные прошения на членство в НАТО, однако Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявок из-за подходов этих стран к курдской проблеме.