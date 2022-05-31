Работники фирмы "Боржоми" начинают бессрочную забастовку

31 мая. 7:58

Сотрудники компании по розливу минеральной воды "Боржоми" сегодня начнут бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда. Крупная стачка стартовала сегодня в 06:00 по местному времени (05:00 мск) в городе Боржоми у здания завода.

Работников "Боржоми" в борьбе за свои права поддерживает "Объединение профсоюзов Грузии". Как ранее сообщила представительница пресс-службы организации Нино Размадзе, забастовка будет бессрочной до того, пока власти не удовлетворят требования трудящихся, - передает ТАСС.

В первую очередь работники "Боржоми" требуют вернуть на рабочие места ранее уволенных 49 человек из штата компании. Второе - чтобы им выдали зарплату. Третьим требованием является оформление новых трудовых договоров, бессрочных для всех сотрудников. Также работники компании хотят, чтобы их никто не запугивал и не шантажировал.

Напомним, 29 апреля компания IDS Borjomi Georgia опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии.