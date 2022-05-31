СМИ: странная "лихорадка" не покидает Северную Корею

31 мая. 7:28

Северокорейские медики за минувшие сутки зарегистрировали более 96 тыс новых пациентов с высокой температурой, - сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Из-за появления в стране случаев коронавируса Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", а число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 30 мая составило примерно 3,64 млн человек, среди которых около 3,46 млн человек (94,98%) уже выздоровели, а более 182 тыс человек (примерно 5%) все еще проходят лечение, - передает РИА Новости.

Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больна именно COVID-19, не приводится. За последние сутки обошлось без новых умерших, а общее число жертв пока составляет 70 человек (0,002%). В то же время как минимум у одного из скончавшихся анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".