Столичный регион ждет дождливый, но теплый вторник

31 мая. 7:12

Сегодня, в последний день весны, 31 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, но будет тепло: днем воздух в столице прогреется до 18-20 градусов тепла, а ночью похолодает до 13-15 градусов, - рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

В Подмосковье сегодня днем ожидается от 16 до 21 тепла, а в ночное время похолодает до 10-15 градусов. Также ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с, в порывах его скорость может достигать до 15 м/с.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 751 мм рт ст.

К концу первой десятидневки опять пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется максимум до 21 градуса тепла.