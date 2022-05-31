Российский бизнес смог в короткие сроки адаптироваться к санкциям

31 мая. 6:57

Санкции, введенные странами Запада в отношении России после начала ею специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, затронули большинство российских бизнесменов, однако порядка 75% из них адаптировались к новым условиям или планируют так поступить, - показали результаты исследования текущего состояния российского бизнеса, на которые сослался институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Ограничения коснулись 86,8% опрошенных бизнесменов, при этом 77,4% сообщили, что приспособились к ним или планируют это сделать, а остальные 11,7% не справились с трудностями и решили закрыть свое дело. Главная трудность, с которой столкнулись бизнесмены (62,2% ответов) - снижение спроса. Следом идут нехватка оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), нарушение логистики (35,9%) и трудности с импортом (26,6%), - передает РИА Новости.

"Спокойными и эффективными" действия властей в условиях санкционного давления назвали 34,7% опрошенных, 56,4% сочли их недостаточными, а 8,9% выразили мнение, что меры правительства лишь "осложняют ситуацию".

Обсуждая перспективы экономического развития, свыше половины (56,4%) респондентов признали ситуацию сложной и выступили за кардинальное изменение правил игры и создание новой экономической модели.

Мониторинг продемонстрировал, что большинство предпринимателей считают меры правительства недостаточными и полагают, что справиться с трудностями можно только с помощью решительных реформ и изменения модели развития. И хотя России хорошие перспективы, но для этого необходимо использовать все резервы.