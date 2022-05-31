Лето придет в столичный регион с неустойчивой погодой

31 мая. 6:29

Погода в начале июня в столичном регионе будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди и грозы, - сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

"Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме, но вот характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра", - рассказала она, передает РИА Новости.

Так, уже завтра, 1 июня, воздух в регионе прогреется до 22-24 градусов, и температура в этот день будет опережать календарную норму на пару градусов, к выходным станет немного прохладнее – 17-22 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве в этом году наступит вместе с календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, а после полудня воздух будет прогреваться до 19-24 тепла, - рассказал он.