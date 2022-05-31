Россия в случае необходимости готова эвакуировать своих послов

31 мая. 6:13

Россия пока не считает нужным эвакуировать сотрудников своих посольств из недружественных стран, но на непредвиденный случай предусмотрены такие меры, - заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом мы не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены", - заявил Иванов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в отдельных странах, в которых была отмечена "повышенная активность русофобских элементов", местные власти в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры по ограждению российских загранпредставительств от нападений экстремистов, но, к сожалению, так было не везде, добавил замглавы МИД.