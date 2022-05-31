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Страны Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти

Страны Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти

Лидеры стран Европейского союза согласовали введение частичного запрета на импорт нефти из России. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

"Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России", - написал он в своих социальных сетях.

Глава Евросовета также подчеркнул, что главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, входят отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание на территории ЕС еще трех российских государственных СМИ и индивидуальные санкции, передает ТАСС.

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