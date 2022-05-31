Страны Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт российской нефти

31 мая. 3:02

Лидеры стран Европейского союза согласовали введение частичного запрета на импорт нефти из России. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

"Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России", - написал он в своих социальных сетях.

Глава Евросовета также подчеркнул, что главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, входят отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание на территории ЕС еще трех российских государственных СМИ и индивидуальные санкции, передает ТАСС.