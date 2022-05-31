Американские военные разрабатывают космические ядерные двигатели

17 мая организация, которая готовит американских военных к использованию новейших коммерческих продуктов, объявила о готовности продемонстрировать следующее поколение ядерных двигателей для космических кораблей. Конечная цель – их орбитальный полет в 2027 году, говорится в заявлении Отдела оборонных инноваций DIU. Это совместная программа американского космического агентства NASA и Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов при министерстве обороны США (DARPA).

Как пишет Space, с компаниями Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy заключены контракты на изготовление демонстрационных ядерных электродвигательных установок нового поколения для малых космических аппаратов, которые будут работать в пространстве между Землей и Луной. Стоимость контрактов не раскрывается. Если все пойдет по плану, Ultra Safe Nuclear продемонстрирует EmberCore - перезаряжаемую ядерную радиоизотопную батарею, полезную для движения и мощности. "Эта радиоизотопная система следующего поколения сможет масштабироваться до уровня мощности, в 10 раз превышающего уровень мощности плутониевых систем, а также сможет обеспечивать более 1 миллиона киловатт-часов (кВтч) энергии всего за несколько килограммов топлива", - заявили в DIU.

Orbitron от компании Avalanche Energy должен улавливать синтез ионов в электростатических полях с помощью магнетрона, чтобы удерживать электроны ближе к их ядрам (атомным ядрам), чем это обычно возможно. "В результате термоядерного горения затем образуются энергетические частицы, которые генерируют либо тепло, либо электричество, способные питать высокоэффективную двигательную установку, - заявили в DIU. - По сравнению с другими концепциями синтеза, устройства Orbitron перспективны для применения в космосе, поскольку они могут быть уменьшены в размерах и могут быть использованы как в качестве двигателя, так и в качестве источника энергии".

Разрабатывающее окололунные ядерные технологии агентство DARPA объявило о готовности приступить к реализации проекта по проектированию, разработке и сборке ядерного теплового ракетного двигателя для ожидаемой демонстрации полета на околоземной орбите к 2026 году. Целью его программы "Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций" (DRACO) заявлена разработка ядерной тепловой двигательной установки (NTP) для использования в пространстве Земля - Луна. NTP использует реакторы деления для нагревания водорода или другого топлива и выпускает их из сопел для тяги, создавая отношение тяги к весу в 10000 раз выше, чем у электрических двигательных систем. Он также улучшает химические ракеты, так как двигательная эффективность (удельный импульс) NTP примерно в два-пять раз выше, пишут специалисты в описании программы DRACO.

NASA также изучает NPT. Такие системы могут доставить астронавтов на Марс вдвое быстрее, чем нынешние двигательные установки (что заняло бы от шести до девяти месяцев). Бюджетный запрос NASA на 2023 финансовый год, еще не одобренный Конгрессом, включает 15 миллионов долларов для поддержки ядерных двигателей.